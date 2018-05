Lo direste che questa foto è stata scattata con uno smartphone?

Genova. E’ nata a Genova, come spin off dell’Istituto italiano di tecnologia, ed è una start-up innovativa basata su un’idea, come spesso accade, tanto semplice quanto geniale. SmartMicroOptics, venuta al mondo anche grazie a un processo di crowdfunding dagli esiti straordinari, è basata principalmente si un prodotto chiamato BLIPS, un kit di lenti adesive che aderiscono all’obiettivo di smartphone e tablet trasformandoli in microscopi digitali portatili.

“Ora vendiamo in tutto il mondo tramite il nostro e-shop sul sito www.blips.pro e tramite i più importanti negozi online – dice Alfonso Lucifredi, uno dei fondatori – la nostra sede operativa è nell’incubatore di imprese di Genova, dove creiamo le nostre lenti, interamente made in Italy, prima di spedirle in ogni angolo del globo”.

Blips, che impiega le tecnologie più sofisticate per realizzare un semplice prodotto, ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo con servizi anche su reti importanti, come Cbs, Fox, Abc e Nbc. “Di recente abbiamo iniziato a vendere tramite i musei e le istituzioni accademiche – continuano i giovani ideatori di SmartMicroOptics – e progettiamo per il futuro prossimo di lanciare una nuova lente, molto più potente, che potrebbe avere applicazioni anche in campo umanitario, la possibilità di osservare tessuti e globuli rossi direttamente sul cellulare potrebbe essere di grande aiuto per i medici di campo, ad esempio nel terzo mondo, per effettuare diagnosi molto più rapide”.

Cos’è. Ogni BLIPS è composto specificatamente da un obbiettivo a lente su una pellicola elettrostatica e flessibile. La pellicola aderisce sulla superficie del telefono cellulare grazie a due bande adesive. Una volta rimossa, la lente non lascia alcun segno o residuo. Ne esistono tre modelli, uno utilizzabile per riprese mosse, uno per piccolissimi dettagli e uno ancora più potente e preciso. Ultimamente, sul mercato, è arrivata Blips Marco Plus, che permette di scattare foto e video da una più lunga distanza (circa 20 mm) perfetto per cogliere insetti, fiori o dettagli del corpo umano come gli occhi.