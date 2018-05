Linda, Lia e Clelia, dal canile di Arenzano tre splendide “signore” in cerca di una famiglia

Arenzano. Oggi torniamo al canile di Arenzano, grazie all’associazione Impronte da salvare, per incontrare tre cagnoline bellissime che aspettano solo di vivere, finalmente, una vita fortunata. Per la rubrica quotidiana di Genova24 #portamiacasa vi presentiamo Linda, Lia e Clelia.

Ce ne parlano i volontari: “Hanno 3 mesi e sono morbide come un peluche dolci come lo zucchero e tutte da spupazzare! Sono 3 meravigliose sorelline taglia media. Arrivano dal Sud e non vediamo l’ora che trovino una famiglia. Il canile non è certamente il posto giusto per delle cucciole così piccole anche se cercheremo di rendere meno triste possibile la loro permanenza”.

Per informazioni, visite e adozioni: Alfonsa 3485114833 – Carla 3387460216 – Margherita 3421544162