Lido di Genova, tutto pronto per l’open day. Attività, didattica e sport per tutti

Genova. Sarà una giornata di festa, divertimento e sport quella in programma sabato 26 maggio al Lido di Genova, lo stabilimento balneare più grande d’Europa. Per inaugurare la stagione balneare ormai alle porte e dare il benvenuto a tutti i clienti, sarà infatti possibile vivere un’esperienza speciale con un intenso e ricco programma di attività e corsi per grandi e piccini.

A partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 20.00 no stop si alterneranno corsi fitness (by Tonic Lido), sup pilates, windsurf e sup in spiaggia secondo il seguente calendario:

Alle ore 9.00 e alle ore 17.00 corsi collettivi di atletismo e boxe, pilates e strech, pump, acquagym, groupcycling, crosstrain e molto altro;

dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00 corsi di sup pilates, dove la forza e la grazia del pilates si incontra con l’instabilità del SUP e la serenità di uno specchio d’acqua a farci da tappeto per un’esperienza di fitness di ultima generazione;

durante la giornata lezioni di windsurf e sup in spiaggia a cura di Genova Surfing Club.

Ma le sorprese non sono finite! Per i più piccoli è infatti prevista un’attività di animazione, a cura di Wave of Fun, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 con laboratori didattici, baby-dance, giochi, tornei di calcetto e calcio tennis.

E per gli amanti dello shopping sarà possibile fare acquisti o semplicemente curiosare tra ultime tendenze della moda e dei profumi grazie alla presenza di Tipinifini, Le Cose di Martina, Profumeria Gardella, Maison Manù e Olly Sport.

Inoltre, il Bar del Lido e La Caravella saranno a disposizione per rendere la giornata ancora più piacevole e dare il migliore benvenuto a tutti. L’ingresso allo stabilimento e la partecipazione a tutte le attività sono gratuiti. Non resta quindi che tirare fuori costume, ciabatte e asciugamano e “tuffarsi” al Lido di Genova!