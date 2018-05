Lido di Genova, al via la stagione estiva 2018. Oltre 300 mila euro di investimenti fatti

Genova. Tutto pronto anche quest’anno per l’inizio della nuova stagione estiva del Lido di Genova, a partire da venerdì 1° giugno. Con oltre 35.000 mq di sviluppo, 900 cabine di diversa tipologia, 3 piscine, 1 palestra, 2 bar, 3 ristoranti/pizzerie, un punto vendita, un’area dedicata ai bambini, un campo sportivo polifunzionale, oltre 200 metri di fronte lineare attrezzata con circa 300 ombrelloni e 1.000 lettini, il Lido di Genova si conferma ancora una volta lo stabilimento balneare più grande d’Europa, in grado di offrire servizi diversificati per tutte le esigenze e i target.

Anche quest’anno molti sono stati gli sforzi posti in essere per proseguire nell’attività di miglioramento sotto l’aspetto gestionale e funzionale dell’intero stabilimento, puntando sui servizi e sulle attività a favore della clientela.

La massima attenzione al costante rinnovo, alle esigenze degli storici clienti e dei nuovi affezionati e la consapevolezza delle necessità economiche necessarie ad affrontare non solo questa fase di riassetto, ma anche quella che sarà il futuro sviluppo di tutto il Lido, ha reso possibile in tempi rapidi la totale ricostruzione delle parti strutturali fronte mare danneggiate dall’imponente mareggiata del dicembre scorso con un investimento di oltre 300.000 euro.

Ma per la nuova stagione estiva la Direzione del Lido ha deciso di offrire ancora qualcosa in più! Da quest’anno il Lido di Genova desidera infatti proporre un ricco programma di eventi ed iniziative che possano coinvolgere sia i frequentatori dello stabilimento, dai più grandi ai più piccoli, sia quelli occasionali che desiderano trascorrere alcune ore di puro divertimento al mare, a due passi dal centro città.

Dall’’Open Day’, che si è svolta sabato 26 maggio e che è stato un vero e proprio successo di presenze, alla giornata ‘Baby Lido’ interamente dedicata ai bambini e ragazzi con animazione e giochi per tutte le età, dall’apertura straordinaria dello stabilimento fino a mezzanotte, alle ‘Olimpiadi’ estive passando per il ‘Carnevale di Ferragosto’ e tante altre sorprese.

Per conoscere tutte le novità in programma è possibile consultare il sito www.nuovolido.it, dove sono contenute informazioni in tempo reale su attività, servizi, abbonamenti, eventi, meteo e sulla pagina Facebook (@LidodiGenova) dove poter condividere costantemente aggiornamenti e novità.

Il Lido di Genova punta dunque anche quest’anno alla qualità e alla riorganizzazione dei servizi, dando un segnale sempre più chiaro e tangibile della volontà di cambiamento e rinnovamento, già riconosciuto dagli stessi clienti abituali, e non solo, che attualmente superano i 2000 abbonati.

Gli interventi realizzati fino ad oggi sono solo però il primo importante passo per assicurare a questo complesso, unico in Europa, lo sviluppo che merita e sono infatti costantemente allo studio progetti e proposte volte a restituire a Genova in pochi anni un pezzo fondamentale della sua identità storica.