Genova. Traffico bloccato in via 25 aprile per la protesta dei lavoratori delle aziende del gruppo Malacalza (Asg Superconductors, Paramed e Columbus) attivi nei settori della superconduttività e medicale dopo la procedura di licenziamento annunciata per un totale di 28 lavoratori.

In dettaglio la procedura riguarda 5 lavoratori di Asg, 1 di Columbus, e 9 di Paramed più 13 a fine anno.

Foto 3 di 3





“Il gruppo Malacalza vuole eliminare le figure che considera doppioni in vista di una ristrutturazione del gruppo con l’unificazione delle tre aziende – spiega Giuliano Rimassa della Fiom Cgil – e non vuole far ricorso invece agli ammortizzatori sociali come invece potrebbero fare”. “Siamo qui per ricordare a Malacalza di occuparsi anche di industria e non solo di banche” aggiunge il segretario della Fiom Bruno Manganaro. Quello di questa mattina è uno sciopero unitario: i lavoratori protestano con fumogeni e bandiere davanti alla sede di Banca Carige.