Legge regionale edilizia pubblica bocciata, Sinistra Italiana: “Stop a propaganda fascio-leghista”

Genova. Continuano le reazioni alla notizia della stroncatura della legge regionale ligure sull’edilizia residenziale pubblica. Questa volta all’attacco della giunta Toti è Sinistra Italiana che con una nota stampa parla di uno “stop alla propaganda fascio-leghista”.

Secondo il coordinatore provinciale Bruno Pastorino, la norma, lanciata poco prima delle elezioni comunali del 2017 “Ha dato la falsa e triste illusione a tante famiglie sottoposte a procedura di sfratto che l’unica speranza di ottenere un alloggio di edilizia residenziale pubblica, consisteva nella triste idea che non riconoscendo quel diritto ai più poveri stranieri e migranti, fosse più facile garantirlo loro. Nulla di meno vero”.

Secondo Sinistra Italiana infatti gli stranieri assegnatari di alloggi pubblici rappresentano un’estrema minoranza (circa il 7% del totale) per cui sono necessari altri interventi: “quello che davvero servirebbe sarebbe aumentare il numero di alloggi disponibili”

Ma come? “Semplicemente riservando a quella funzione parte importante del patrimonio demaniale dismesso altrimenti destinato ad operazioni di svendita e speculazione a vantaggio del profitto immobiliare. Inoltre bisognerebbe interrompere la dismissione dei patrimoni pubblici, avviando piuttosto un grande piano di riconversione per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile.

Servirebbe poi una revisione strutturale della legge sulle locazioni imponendo dei massimi ed eliminando l’illegalità del cosiddetto libero mercato.

Sinistra Italiana, che nelle ultime elezioni politiche ha dato vita a Liberi e Uguali, entrata in parlamento, attacca anche la Flat Tax “Altro che tasse piatte, c’ bisogno di una politica fiscale sanzionatoria per colpire le proprietà immobiliari che lasciano vuote le loro case: oltre due milioni in Italia, esattamente il doppio delle famiglie che un alloggio lo cercano”