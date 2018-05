Lega, Salvini a Sestri Levante: “O va bene la squadra di governo che abbiamo proposto o sarà un referendum tra gli italiani e i servi dei poteri forti”

Sestri Levante. Oltre 300 persone a Sestri Levante per il comizio di Matteo Salvini in vista delle amministrative e una infinita coda di selfie, tra anziani e giovanissimi. Il tema centrale resta ovviamente l’attuale caos istituzionale rispetto al quale il segretario della Lega ha ribadito: “C’è quel programma e quella squadra, se vanno bene ci mettiamo la faccia e lavoriamo. Se qualcuno per i motivi più bizzarri non va bene all’Europa Berlino, ai mercati, alla Merkel e alle banche, cosa possiamo farci?”.

“La mia pazienza è quasi finita” ha aggiunto il leader del Carroccio in piazza Matteotti, “se un solo uomo di quella squadra non va bene, il governo non ha senso che ci sia”. Rispetto all’ipotesi elezioni il 29 luglio Salvini ha detto “Spero che non venga fatto questo ennesimo affronto agli italiani, non perché io non voglia votare a luglio perché posso votare a ferragosto come a capodanno ma perché in piena estate ci sono i ragazzi che vanno a fare i lavori stagionali dall’altra parte dell’Italia, i giovani che sono con i nonni e chi in tutto l’anno riesce a prendersi una settimana di ferie”.

Per il resto, “o il governo parte o si andrà a votare o sarà un referendum tra il popolo e gli italiani da una parte e i servi dei poteri forti, delle banche e della finanza dall’altra. Se mi bloccano adesso vorrà dire che mi giro tutta Italia da nord a sud per chiedere fino all’ultimo voto e avere la maggioranza per fare da solo quello che in questo momento non ci stanno facendo fare. Sono le ultime ore, vediamo cosa ci aspetta”.

Salvini ha attaccato duramente i giornalisti italiani che “quasi tutti passano il loro tempo ad adulare, a leccare i piedi – perché sono una persona educata – ai potenti, ad infamare e inventarsi falsità nei confronti di coloro che vogliono cambiare sistema mettendo al centro i diritti delle persone”. Poi a margine del comizio ha fatto riferimento ad “alcune bufale presenti su alcuni siti in base a cui sarei andato a cena a Parigi spendendo 400 euro con Marine LePen, purtroppo non ho avuto la fortuna di andare a Parigi a cena con Marine LePen spendendo neanche 20 euro”. E ha annunciato querela: “Non querelo quasi mai ma quando uno diffama querelo.

Dal palco Salvini non manca di ammiccare all’estrema destra. A un elettore che al suo “io non mollo di un millimetro” risponde “Boia chi molla”, Salvini dice: “Occhio che se dici ‘Boia chi molla ti arrestano’ e rincara la dose ricordando la contestazione di ieri a Siena: “Io penso che gli ultimi fascisti siano quelli di estrema sinistra, finti generosi”.