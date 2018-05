Lega, Matteo Salvini domani a Sestri levante e poi a Genova alla partita del cuore

Genova. Matteo Salvini parteciperà con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti alla partita del Cuore allo stadio Ferraris di Genova, dove si recherà dopo un pomeriggio dedicato alla campagna elettorale.

Salvini, accompagnato dell’onorevole Edoardo Rixi, sarà in tribuna d’onore ospite del presidente Toti che oggi al point di Regione Liguria in piazza De Ferrari ha comprato alcuni biglietti per la gara di beneficenza.

Domani pomeriggio intanto il leader del Carroccio sarà per un comizio a Sestri levante in vista delle amministrative del 10 giugno.