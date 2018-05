Lavoro, quasi 40 mila assunzioni tra maggio e luglio in Liguria

Genova. Il Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in accordo con ANPAL, ha fornito i

risultati del monitoraggio dei fabbisogni occupazionali delle imprese nel periodo maggio-luglio

2018.

Alle porte del periodo estivo, in Liguria sono previste 39.920 assunzioni, di cui 10.280 a maggio,

14.740 a giugno e 14.900 a luglio: rappresentano il 2,8% del totale nazionale, pari a 1milione e

420mila. Il settore dei servizi assorbirà oltre l’80% delle entrate previste: in particolare si prevedono 11.810 nuove entrate nei servizi turistici di alloggio e ristorazione, 6.900 nei servizi alle persone, 5.140 nel commercio e 3.460 nei servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone.

Rispetto alla classe dimensionale delle imprese, circa il 71,3% delle entrate riguarderà quelle con meno di 50 dipendenti, il 14,5% con 250 dipendenti e oltre e il 14,1% le imprese con 50-249 dipendenti.

Dall’analisi della serie storica mensile a partire da luglio 2017 si evidenzia una maggiore propensione ad assumere nel 2018 rispetto all’anno precedente, in particolare negli ultimi mesi oggetto d’indagine: tra luglio 2017 e 2018 il numero di entrate previste è aumentato del 44%.

In provincia di Genova, su 17.550 imprese con dipendenti, circa il 19% prevede nuove assunzioni, delle quali oltre il 30% opera nel turismo, il 22% negli altri servizi, il 18% nel manifatturiero, il 12% nel commercio e l’11% nelle costruzioni. Le entrate programmate tra maggio e luglio 2018 ammontano a 18.940, di cui 13.450 tra giugno e luglio: tra le figure professionali più richieste dalle imprese troviamo camerieri, baristi, cuochi e altre professioni dei servizi turistici (3.300), personale non qualificato nei servizi di pulizia (1.750), commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all’ingrosso (1.510).