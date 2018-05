Lavoro in arrivo due corsi professionali di Marina Mercantile per lavorare a bordo

Genova. Accademia Italiana della Marina Mercantile, in collaborazione con Costa Crociere e grazie al finanziamento di Regione Liguria, propone due corsi professionali gratuiti per lavorare a bordo delle navi Costa. Entrambe le opportunità si rivolgono a 20 giovani adulti disoccupati (40 complessivamente), residenti (o domiciliati) nella nostra Regione e garantiscono l’impegno all’ assunzione per almeno il 60% di coloro che avranno terminato positivamente il percorso formativo. L’iniziativa infatti, cofinanziata dall’Unione europea (Asse 1 “Occupazione- Regione Liguria FSE 2014-2020), nasce anche in base all’accordo tra la compagnia Costa Crociere e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Per i giovani selezionati, una volta superate le prove di ammissione, la frequenza delle lezioni sarà obbligatoria. Entrambi i corsi si terranno presso la sede della Fondazione Accademia di Villa Figoli des Geneys, ad Arenzano (GE).

Il primo progetto formativo, del tutto nuovo nel panorama dei corsi professionali già avviati grazie alla sinergia tra la Fondazione Accademia e la compagnia Costa, riguarda la figura impiegata alla Reception di bordo (“Hospitality Service Specialist”). Si tratta di un ruolo che comporta capacità di gestire le relazioni interpersonali, conoscenza delle tecniche di comunicazione, competenze nell’orientarsi in tutta l’organizzazione della nave, per essere in grado di offrire al meglio l’accoglienza e le informazioni agli ospiti. In particolare viene richiesta buona conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera (tra francese, tedesco e spagnolo).

Il programma del corso prevede in totale 335 ore di lezione di cui 16 di affiancamento a bordo.

Il bando per partecipare alle selezioni di “Hospitality Service Specialist” scadrà il 4 Giugno 2018.

Il secondo corso professionale si rivolge ad altre 20 persone e riguarda la figura di “Children and teen animator”, ovvero la figura che gestisce a bordo l’animazione destinata a bambini e adolescenti, promuovendo in particolare le attività tra i più piccoli. Una figura professionale molto apprezzata sulle navi da crociera, dove si organizzano giochi, feste, eventi. Il ruolo di animatore comporta una propensione al contatto con gli ospiti (sia bambini e ragazzi sia adulti), al lavoro in team e facilità nella socializzazione. Oltre alla conoscenza di due lingue straniere sono richieste almeno due esperienze lavorative pregresse con minori.

Il programma del corso prevede in totale 364 ore di lezione di cui 16 di affiancamento a bordo.

Il bando per partecipare alle selezioni di “Children and teen animator” scadrà il 25 Giugno 2018.

La domanda di iscrizione e la scheda informativa riguardanti entrambi i corsi, con i contenuti e le modalità di selezione, sono disponibili presso la sede della FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE – Villa Figoli des Geneys, via Olivete 38 – 16011 Arenzano (Genova) Tel. 010 8998424 / 010.8998411 – Orario 09,00–12,00 dal lunedì al venerdì o: www.accademiamarinamercantile.it oppure www.career.costacrociere.it/it/lavora-con-noi/bordo/formazione