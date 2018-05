Lavori alla rete, martedì 29 interruzione idrica nella zona della Foce

Genova. Iren Acqua comunica che, per lavori di adeguamento della rete di Distribuzione finalizzati alla “distrettualizzazione”, dalle ore 8 alle ore 16 di martedì 29 maggio sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

Via Pisacane tratta a ponente di Corso Torino

Piazza Savonarola

Corso Torino tratta tra il civ. 24 e il civ. 30

Via Montesuello tratto compreso tra via Trebisonda e piazza Palermo

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati a giorni successivi.