Lavagna. Nella terzultima giornata di campionato il Lavagna 90 è stato battuto a domicilio dalla President Bologna per 6-7. In classifica resta in quinta posizione, al fianco della Rari Nantes Camogli.

Prima del fischio di inizio è giunta la notizia che la Vela Ancona Nuoto aveva fermato anche il Padova e quindi una vittoria contro il Bologna avrebbe portato a giocarsi i playoff proprio nell’ultima giornata a Lavagna contro il Plebiscito stesso.

Il direttore sportivo Emanuele Governari commenta: “La squadra è quindi entrata in acqua carica di motivazione è finalmente si è rivista una squadra determinata che ha giocato alla pari con la seconda forza del campionato. La partita è stata in equilibrio e decisa solo nelle battute finali e, anche se siamo usciti sconfitti, la maggior esperienza della rosa bolognese è stata determinante nei momenti chiave della gara, questa prestazione è stata degna del nostro livello“.

“Ad oggi mancano due giornate al termine e difficilmente riusciremo a raggiungere i playoff, ma i nostri giovani Under 20 entrano nelle fasi finali ed è proprio per loro che si deve tenere alta la concentrazione. Sabato saremo a Cagliari contro il fanalino di coda del torneo nell’ultima trasferta della stagione. Obiettivo – conclude – rientrare dalla Sardegna con i tre punti”.