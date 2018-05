L’associazione Amici di Pontecarrega organizza un convegno sulle città e le periferie a palazzo Ducale

Genova. Sabato 19 maggio a palazzo Ducale sarà presentato il “terzo rapporto sulle città” di Urban@it, centro nazionale di studi per le politiche urbane. Si tratta di un importante evento culturale a livello nazionale ed è promosso e organizzato dall’associazione Amici di Ponte Carrega.

La prima parte della mattinata dalle 9:30 alle 10:45, dopo l’introduzione di Fabrizio Spiniello della Associazione Amici di Ponte Carrega, sarà dedicata alla presentazione del rapporto 2018. Per Urban@it parteciperanno il prof. Morisi, docente in Scienze dell’Amministrazione a Firenze, la prof.ssa Perrone, professore associato di Tecnica e Pianificazione urbanistica dell’Università degli Studi di Firenze e il dott. Calvaresi, senior consultant presso Avanzi Milano. Dalle 10:45 e fino alle 13.00 è prevista invece la tavola rotonda “Le politiche urbane genovesi”.

“Da tempo come associazioni ci interessiamo dei cambiamenti urbanistici del territorio – spiega Fabrizio Spiniello, presidente dell’associazione Amici di Pontecarrega – soprattutto perché i nostri quartieri sono molto interessati da cambiamenti, anche impattati, basti pensare alla realizzazione del Bricoman qualche anno fa o del futuro dell’officina Guglielmetti, inoltre abbiamo anche partecipato alla visita a Genova della commissione parlamentare sulle periferie e abbiamo instaurato tutta una serie di contatti con università, tra cui quella di Firenze, e così è nata l’idea di presentare la terza edizione del rapporto qui”.

L’intento della mattinata è duplice: da una parte presentare il rapporto Urban@it, dall’altra portare l’attenzione sulle periferie e i quartieri genovesi attraverso il coinvolgimento di esperti e docenti di altissimo livello.

Cos’è. Urban@it è un’associazione composta da tredici università italiane (non c’è Genova al momento, ma l’evento di sabato potrebbe aiutare a fare rete) e si candida a costruire e consolidare un rapporto forte e di reciproca alimentazione tra il mondo della ricerca, il mondo delle istituzioni, il mondo produttivo e la cittadinanza attiva attorno al tema delle politiche urbane. Aspira a qualificarsi come think tank a servizio delle città e in primo luogo della pubblica amministrazione, proponendosi di convogliare la ricerca, universitaria e non, al fine di alimentare programmaticamente l’innovazione nelle politiche pubbliche. Il rapporto Urban@it del 2018 è intitolato Mind the gap. Il distacco tra politiche e città.

Dove e quando. L’evento si terrà sabato 19 maggio dalle 9:30 alle 13:00 presso la Sala del Camino di Palazzo Ducale ed è stato organizzato dagli Amici di Ponte Carrega in collaborazione con Urban@it, con la Fondazione San Marcellino, la Associazione di Mediazione Comunitaria, Isf Genova e la Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale. E’ patrocinato dall’Università degli Studi di Genova e dall’Ordine degli Architetti di Genova.

Dopo l’appuntamento del 19 maggio alcuni gruppi di lavoro formati da cittadini, associazioni e comitati del territorio coglieranno gli spunti raccolti per un’altra giornata di lavoro che si terrà l’11 giugno sempre a Genova.