Lanterna Taekwondo protagonista a Riccione

Ancora soddisfazioni per la Lanterna Taekwondo che all’Open di Riccione svoltosi lo scorso fine settimana riesce a trovare risultati molto importanti considerando la concorrenza di oltre 1.100 atleti in gara. Matthew Cavazzuti vince infatti nei Cadetti blu/rosse (-61 kg), mentre Simone Effori è argento nei Cadetti A nere (-41 kg) stessa categoria e risultato, ma peso diverso (-57 kg) per Alessandro Dermidoff.

Arrivano anche tre medaglie di bronzo grazie a Daniele Manzo nelle Junior nere (-68kg), Federico Frau nei Cadetti A nere (-61 kg) e Paola Nardi nelle Junior nere (+68 kg). L’evento di Riccione è stato molto importante e funziona un po’ da trampolino per l’Olympic Dream Cup che si svolgerà a Roma presso il Foro Italico il prossimo 4 e 5 giugno e alla quale parteciperà la società del maestro Fabrizio Terrile.