Genova. Forse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ha urlato frasi senza senso nei confronti di una ragazza che stava seduta un un muretto con un’amica e le ha lanciato addosso dall’altro una bottiglia di vetro. E’ successo nel tardo pomeriggio in salita San Sepolcro in centro storico a Genova, nei pressi di piazza Banchi.

L’aggressore è un cittadino marocchino di 24 anni, con precedenti di polizia e noto per essere un assuntore di droga. L’uomo è stato fermato da una pattuglia a piedi che era alla ricerca di uno straniero che nel pomeriggio nella stessa zona aveva dato vita a una rissa con in mano a un cacciavite.

Non è escluso che si tratti della stessa persona. La ragazza è stata medicata al pronto soccorso con 7 giorni di prognosi. L’uomo è stato portato in Questura e sarà denunciato per lesioni aggravate.