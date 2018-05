L\'agonia dei nostri Municipi

Genova. Bypassando volutamente la politica dei “grandi”, che troppo spesso ha poco da insegnare a noi “piccoli”, volevo condividere con voi alcune riflessioni, dopo il primo anno di lavoro in Consiglio Municipale, mettendo insieme il lavoro svolto dal nostro Municipio, con tutte le cose fatte, perché la loro somma disegna la nostra visione della città.

Per prima cosa ritengo sia doveroso sottolineare, quanto sia estremamente impegnativo, a causa delle piccole e grandi tematiche che interessano e riguardano un territorio “complicato” come il nostro.

A tal proposito vorrei ringraziare TUTTI i consiglieri, di ogni appartenenza politica, per il grande lavoro che stiamo svolgendo, per l’impegno, la passione e la dedizione che riversiamo sulle problematiche e sulle mozioni presentate, SEMPRE discusse in maniera trasversale, mettendo davanti ad ogni questione il bene del territorio piuttosto che le proprie identità partitiche.

Non a caso ci siamo distinti come il Municipio del “fare”, portando avanti con forza e con le poche risorse a disposizione ogni questione aperta, irrisolta segnalataci dalla cittadinanza, senza fare distinzione se raccolta dalla maggioranza o dall’opposizione.

Una dimostrazione di buon senso e lungimiranza da parte di ognuno. Grazie.

Questa è la nostra idea di politica al servizio del territorio e dei cittadini. C’è un grande lavoro quotidiano, svolto “nell’ombra” necessario a produrre risultati, in maniera trasparente, efficiente ed efficace.

Ma non ci siamo fermati alle emergenze, siamo andati a guardare oltre, assumendoci la responsabilità al di là delle proprie competenze. Mi riferisco in particolare alle questioni sociali, agli interventi nei settori dell’infanzia, dei giovani e degli anziani, ma anche alle iniziative adottate nelle strutture scolastiche e culturali.

Il nostro municipio è un territorio di estrema complessità, che riassume in sé – ed esalta – tutti i maggiori problemi della nostra città: dalle grandi opere alle servitù, dal traffico ai trasporti, dall’abusivismo commerciale alla pulizia, dal decoro alla manutenzione, dall’inserimento degli extra comunitari al lavoro, con tutte le sue implicanze e molto altro ancora.

E qui iniziano le note dolenti. Ci vogliono strumenti più adeguati di quelli che abbiamo per governare un territorio di 62.000 abitanti e di oltre 2000 ettari.

Abbiamo iniziato il nostro percorso con tante speranze, memori dei buoni propositi profusi dall’attuale giunta in comune, enunciati in campagna elettorale sulla macchina amministrativa e sul decentramento.

Quando si è passati dalle vecchie Circoscrizioni ai nuovi Municipi, con l’elezione diretta del Presidente, è stata definita solo la normativa di dettaglio ma poi, in sostanza, tutto è rimasto praticamente fermo.

Non si è ragionato su come definire al meglio la divisione delle competenze tra l’Amministrazione Centrale e questi nuovi Municipi, su come assicurare a questi ultimi una maggiore autonomia di Bilancio, su come intervenire per migliorare una struttura amministrativa inefficiente e obsoleta, nell’architettura e nelle dotazioni.

Non intervenendo su questi elementi, si sono consolidate negli anni inadeguatezza ed inefficienze che hanno creato un terreno fertile per lo svilupparsi di una vasta rete di connivenze e pratiche non corrette.

Ed ora, peggio del peggio, la nuova amministrazione tende ad accentrare ogni competenza, ad eliminare risorse aggiuntive, a gestire ogni situazione solo attraverso l’organo centrale che, a sua discrezione, decide dove e come intervenire.

Nulla di più sbagliato. Il decentramento è una risorsa per tutti a prescindere dal colore della Giunta in carica.

Secondo noi si fa buona amministrazione, oggi, se si riesce a far ripartire la macchina amministrativa, anche governando con le poche risorse economiche a disposizione, ma avendo una buona autonomia e gestione sui territori, restituendo la fiducia nelle istituzioni e costruendo con la gente un nuovo patto politico e sociale, nel rispetto dei ruoli, delle regole e della legalità.

Voglio rivendicare con orgoglio il ruolo svolto dai municipi in quest’anno.

Rappresentano un elemento di stabilità, in un clima di fragilità della politica, i municipi sono dei puntelli con il loro lavoro; agiscono da sentinelle, mantenendo aperto il dialogo con i cittadini.

Oggi i presidenti non hanno il potere reale di amministrare i loro territori.

Noi dobbiamo evitare che questo trasformismo amministrativo si compia con l’accentramento, altrimenti non andremo da nessuna parte.

Oggi, non avendo la possibilità di gestire risorse e mezzi i Municipi perdono sistematicamente il controllo nello stesso istante in cui si scontrano con la realtà, diventando in sostanza inutili.

Perché ciò non avvenga, è fondamentale equilibrare il rapporto funzioni e risorse per far sì che l’istituzione del Municipio ed i suoi componenti abbiano una ragione di esistere.

La speranza che il Sindaco e la Giunta apra alle nostre richieste è una questione di sopravvivenza sociale, rendendosi disponibili ad una modalità di confronto più partecipata e concertata, che consenta di pianificare il bilancio di Comune e Municipi valorizzando concretamente le autonomie di questi ultimi.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo Bucci, anche se in fondo si chiede semplicemente di ricreare le condizioni per permettere d’investire direttamente nei propri territori, a chi il proprio territorio lo conosce davvero, prima che il nostro Municipio, insieme con gli altri otto, si trasformi in una bellissima stanza desolatamente vuota …

Roberto Campi

Consigliere Municipale del Medio Ponente – Municipio VI

Genova