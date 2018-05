Ladruncola scippa turista cinese in visita ai Rolli, fermata e identificata dalla polizia locale

Genova. Nel pomeriggio di domenica, alle ore 13,30 una pattuglia della polizia locale, richiamate da alcuni passanti, ha fermato una giovane che aveva tentato di derubare una turista cinese nei pressi della via Garibaldi, proprio nel giorno di grande afflusso per via dell’apertura dei palazzi dei Rolli.

La ragazza fermata ha dichiarato di avere quattordici anni, ma è stata accompagnata presso la questura dove grazie a foto e impronte digitali è stato possibile identificarla.

La giovane, bosniaca, ha diciassette anni e dopo essere stata segnalata al tribunale dei minori è stata affidata ai servizi sociali.