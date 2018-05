Genova. Si chiama GOK, game of kings, la web serie fantasy/medievale di 10 puntate, della durata di circa 20 minuti l’una lanciata da Genova e dalla Liguria. Al momento sono in lavorazione le prime 4 puntate, che saranno proiettate in autunno in alcune sale cinematografiche della regione sotto forma di film. Poi la serie continuerà sul web, dove andrà in onda su più canali, e sarà disponibile anche in versione podcast.

La trama? Intrighi, passioni, giochi di potere si intrecciano senza esclusione di colpi e in un susseguirsi di colpi di scena tra i regni di Prestonshire, Winrell e Sisborn. Gli interni sono girati in luoghi storici della città di Genova. Il progetto prevede una serie di iniziative legate al merchandising e alla promozione del Marchio GOK (magliette, penne, calamite, ingressi omaggio al cinema legati a giochi a premi)

GOK è interamente prodotto e realizzato da D&E Animation, un’associazione culturale genovese, una solida realtà che si occupa di animazione medievale, attiva dal 2010 in molteplici attività: cene con delitto (detiene il record in Liguria con 169 commensali), eventi di piazza, spettacoli teatrali eventi di gala e così via.

Autore e creatore della serie è Dario Rigliaco, che dopo la sua ultima pubblicazione di successo “miti&misteri della Liguria”, si dedica a questa sceneggiatura. Dario è altresì ideatore e “deus ex machina” della D&E Animation, Attore e Soggettista. Regista il giovane Gioele Fazzeri, filmaker e fotografo attivo nel cinema indipendente dal 2012. Dei suoi prodotti cura personalmente pre-post produzione e sound design( e’ anche musicista Progressive Metal) Vanta collaborazioni con tv regionali, particolarmente apprezzato dal mondo della moda e del make Up. Dopo aver ultimato di realizzare “Lucenera”, un film girato a Chiavari (Ge), si è rimesso immediatamente in gioco con GOK.