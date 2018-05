La Stella Sestrese resta in Prima Categoria, il Voltri ’87 retrocede

Genova. Il Voltri ’87 ha provato sino all’ultimo istante di gara (vinta 2-1) a ribaltare i tre goal di scarto, subiti nella gara di andata dei play out di Prima C, ma a salvarsi è la Stella Sestrese, che tira un sospiro di sollievo e giustamente festeggia la permanenza in categoria, capitalizzando, al massimo, il risultato di domenica scorsa.

I voltresi – in dieci dal 43° del primo tempo per l’espulsione di Fedri ed in vantaggio di due reti (autogoal di Revello e Minutolo) – hanno sperato di poter raggiungere i sestresi, ma il goal di Davide Ferrando ha chiuso i giochi.

Le formazioni scese in campo:

Stella Sestrese: Launi, Parodi, Catania, D.Ferrando, Revello, Rovelli, M.Casu, D’ Aloisio, Parisi, Mori, A.Casu

Voltri ’87: Rastelli, Gaggero, Dicera, Pretto, Magri, Gerara, Fedri, Grifone, Rapetti, Rizza, Sangineto