Camogli. Bella vittoria in trasferta per i ragazzi allenati da Magalotti. Nella piscina di Savona i bianconeri hanno superato nettamente l’Arenzano con il punteggio finale di 11 a 7.

La squadra è parsa brillante fin da subito mettendo la gara in discesa con un parziale di 3 a 0 dopo appena una frazione. Manovra fluida e grande concentrazione per una partita che forse vorrà dire poco in ottica classifica, ma che comunque ristabilisce un po’ di serenità e consente a Beggiato e compagni di agganciare il Lavagna al quinto posto.

Per il Camogli spiccano le triplette di Cocchiere e Beggiato oltre alla doppietta di Guenna e alle marcature di Spigno, Bisso e Gatti.

“Sono molto contento per la reazione che hanno avuto i ragazzi – dichiara Daniele Magalotti nel post partita -. Ci tenevamo a vincere dopo la brutta partita della settimana scorsa e lo abbiamo fatto con autorità e concentrazione. Ho visto fin da subito il giusto piglio da parte dei ragazzi e torno a dire che quando giochiamo concentrati possiamo fare male a chiunque. Spiace solo che una partita finita dopo due tempi abbia visto un arbitraggio simile. Ci sono stati fischi che hanno innervosito una sfida tranquilla che si stava avviando senza troppi patemi verso la conclusione e di questo mi dispiace. Adesso prepareremo al meglio la gara contro il Quinto. Magari ai fini della classifica non servirà a nulla ma ci piacerebbe provare a fermare la striscia di vittorie consecutive della capolista“.

I bianconeri agganciano al quinto posto il Lavagna 90, che non è andato oltre il pareggio casalingo in rimonta, 11 a 11, con la Rari Nantes Sori.

Il direttore sportivo Emanuele Governari commenta: “Prosegue il momento no per i nostri ragazzi. Gli Under 20 hanno incappato in un pareggio che probabilmente costerà la prima posizione di classifica e la prima squadra ha raggiunto in extremis un punto contro la Rari Nantes Sori nella gara casalinga di sabato che, salvo inaspettati risultati nelle zone alte, ci allontana in maniera concreta dalla zona playoff. L’assenza di Francesco Cotella si è fatta sentire ed inizia a pesare, soprattutto durante gli allenamenti settimanali, anche l’assenza di Andrea Gianoglio. È complicato allenarsi con un solo portiere che viene impegnato sia in Under 20 che in prima squadra. Ad oggi mancano tre giornate, due in casa contro Bologna e Padova ed una a Cagliari contro la Promogest, dove si deve dare il massimo per concludere al meglio“.