Ferrara. Spal-Sampdoria 1-1 (reti di Muzio e Salvi), con le due squadre scese in campo, con queste formazioni:

Spal: Cantagallo, Pasetti, Bozzao, Bagnoli, Colombo, Moretti, Massei, Bertuccioli, Innocenti, Capello, Muzio. Allenatore: Francesco Petagna.

Sampdoria: Battara, Vincenzi, Delfino, Dordoni, David, Morini, Catalano,Giampaglia, Salvi, Frustalupi, Novelli. Allenatore: Giuseppe “Pinella” Baldini. Direttore Tecnico: Fulvio Bernardini.

No, non è il tabellino di oggi, bensì quello del 26 dicembre 1965, in un campionato che ha poi visto, cinque mesi dopo, la Sampdoria retrocedere in Serie B, per la prima volta nella sua storia, complice un pareggio, “chiacchierato”, colto dagli estensi l’ultima giornata, contro il Brescia, che ha consentito alla Spal di salvare la “ghirba”, mentre la Samp soccombeva a Torino, con la Juventus…

Chissà se mister Giampaolo ha rispolverato un ricordo ultra cinquantennale, per caricare i suoi ragazzi, che di certo non hanno le motivazioni dei ferraresi, in lotta con Chievo, Udinese, Cagliari e soprattutto Crotone, per non retrocedere in Serie cadetta…

Bando agli “amarcord”… eccole, le formazioni, che scendono in campo oggi, nello stadio “Paolo Mazza”, intitolato al presidente spallino degli anni ’60:

Spal (3-5-2): Gomis; Šimić, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Viviani, Kurtić, Mattiello; Antenucci, Paloschi.

A disposizione: Poluzzi, Marchegiani, Vaisanen, Konate, Dramé, Schiavon, Russo, Vitale, Schiattarella, Costa, Floccari, Bonazzoli. Allenatore: Semplici.

Sampdoria (4-3-1-2): Belec; Bereszyński, Andersen, Regini, Murru; Praet, Capezzi,Linetty; Ramírez; Kownacki, Caprari.

A disposizione: Krapikas, Tozzo, Silvestre, Ferrari, Strinić, Torreira, Verre, Álvarez, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardialinee: Tonolini di Milano e La Rocca di Ercolano. Quarto uomo: Ros di Pordenone. VAR: Manganiellodi Pinerolo. A AVAR: Longo di Paola.

Campo in condizioni eccellenti, “pienone” di pubblico, strettosi attorno ai biancoazzurri estensi, alla ricerca della salvezza…

Passa un minuto e la Spal segna… l’arbitro però annulla, per fuorigioco, la rete diFelipe, ma assegna il contemporaneo rigore ai ferraresi, per un involontario fallo di mano di Caprari (in area), col braccio attaccato al corpo e girato di schiena… rigore assurdo!

Ma Manganiello, al VAR, la pensa come Di Bello e Antenucci segna il goal dell’1-0, nonostante il tuffo di Belec, che sfiora la palla, a fil di palo.

Al 17° assolo di Linetty, che mette Caprari in condizioni di impegnare severamente Gomis, la cui ribattuta finisce sui piedi di Praet, che non ha il goal nel DNA ed il suo ‘piattone’ finisce fuori, a botta sicura

Al 23° esulta il pubblico… Arkadiusz Milik, del Napoli, ha segnato contro il Crotone… spiace per Zenga…

Al 31° Caprari cerca di fare tutto da solo e viene fermato al limite, col pallone che finisce sui piedi di Praet… conclusione fuori.

Al 32° l’arbitro si erge ancora a protagonista ed ammonisce per la seconda volta Caprari (la prima in occasione del rigore), per un intervento su Felipe… Sampdoria in dieci, Spal salva, anche perché nel frattempo il Napoli ha raddoppiato col Crotone… Per cui, le decisioni di Di Bello, perdono valenza nella lotta salvezza…

Al 35° Regini salva un goal quasi fatto, mettendosi in mezzo fra Antenucci e Paloschi…

Al 43° Grassi cerca il goal capolavoro, con un tiro di mezzo collo, direttamente su corner… conclusione a lato.

Al 44° giallo anche a Linetty… questa volta ci sta…

Si va negli spogliatoi… di che parliamo? L’arbitro ci ha messo del suo, ma se finisse cosi, questa sarebbe la nona sconfitta in trasferta, nelle ultime undici… altro che chiudere il cerchio…

E al rientro in campo, Giampaolo inserisce Quagliarella al posto di Gastón Exequiel Ramírez... ma si ricomincia con Antenucci pescato in fuorigioco, mentre sta per concludere a rete… e subito dopo Vid Belec interviene bene, in tuffo, a chiudere un’ incursione della Spal.

Al 48° Karol Linetty conclude di sinistro, di poco sopra la traversa.

Al 49° Grassi si inserisce, da dietro, alle spalle di Bereszyński ed appoggia in rete una pennellata di Viviani… 2-0

Al 51° la Spal chiude la pratica… questa volta Viviani pesca Antenucci sullo spigolo dell’area e la punta, dopo aver eluso Andersen, la mette sul secondo palo: 3-0… “spallini” salvi e doriani in ferie…

Al 55° Belec para su Kurtić.

Al 56° esce Lazzari, entra Costa.

Al 68° pallonetto vincente di Antenucci, ma era partito in millimetrico fuorigioco: goal annullato.

Al 6O° Quagliarella riesce a concludere a rete, ma centralmente.

Al 61° bella parata di Belec, su Paloschi.

Al 63° si vede finalmente Praet, ma Šimić (buona la sua prova) chiude bene il suo traversone.

Al 64° ancora Antenucci al tiro, che però risulta alto.

Al 65° pronta girata di Kowmacki, che raccoglie al volo un colpo di testa di Praet ed accorcia le distanze: 1-3

Al 68° Antenucci, in stato di grazia, sfiora ancora il goal, mentre, al 69°, il sinistro di Grassi sfiora il palo, con Belec sulla traiettoria.

Al 70° Šimić chiude in anticipo su Quagliarella.

Al 73° Viviani, da lontano, impegna Belec in una parata impegnativa.

Al 74° Di Bello non concede il vantaggio a Quagliarella… che protesta e si becca il giallo.

Al 75° ammonito anche Viviani (ottima regia), per fallo da tergo su Linetty, partito in contropiede. Sulla punizione di Capezzi, Quagliarella, di nuca, non trova lo specchio della porta.

Al 77° Schiattarella prende il posto di Viviani, fra gli estensi, mentre al 79° entra Verre per Capezzi nella Samp.

All’80° sinistro di Kurtić in curva, mentre subito dopo Šimić anticipa ancora imperiosamente Quagliarella. Nel secondo tempo il giovane croato, in prestito alla Spal, è cresciuto parecchio… merita di essere richiamato alla base.

Si finisce col giro palla estense, di pura accademia…

Nel calcio bastano nozioni “Semplici”, per vincere prima la Serie C, poi la B ed infine salvarsi in A, facendo esordire nella massima serie un ragazzo in porta: Gabriele Marchegiani, il figlio di Luca, ex portiere di Lazio, Torino e Nazionale.

Intanto Paloschi, in pieno recupero, segna il goal di un eventualmente pesante 4-1, che mortificherebbe, davvero, chi tifa Sampdoria…

Suspense VAR… che annulla per fuorigioco, ma che cambia?