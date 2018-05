La Regione Liguria sbocca i corsi per centralinisti ciechi o ipovedenti

Genova. Il consigliere regionale del Pd Valter Ferrando ha presentato in consiglio regionale un’interrogazione per chiedere il ripristino dei corsi da centralinista telefonico per persone cieche e ipovedenti, che in Regione Liguria mancano da almeno quattro anni.

L’assessore Ilaria Cavo, a seguito della richiesta, si è impegnata a avviare corsi di formazione sia su vari fronti lavorativi, per venire incontro alla nuova domanda e alle necessità delle aziende, sia, nello specifico, a ripristinare i corsi da centralinista per i pochi posti rimasti per questo tipo di professione, che purtroppo rischia di scomparire a causa delle nuove tecnologie.

“È importante intervenire con politiche mirate, per agevolare l’inserimento lavorativo delle persone cieche e ipovedenti – dice Ferrando – solo così si può ridare dignità e favorire l’inclusione sociale di questi cittadini. La Regione Liguria deve prendere a cuore tale vicenda e tutelare le persone più fragili. Naturalmente verificherò personalmente che l’impegno preso questa mattina dall’assessore Cavo venga mantenuto presentando una nuova interrogazione nei prossimi mesi”.