La Praese svolta pagina, Fabio Carletti è la nuova guida tecnica

Genova. La Praese, retrocessa in Prima Categoria, inizia il nuovo corso, affidando la conduzione tecnica a Fabio Carletti ed al suo collaboratore Marco Repetto, che già in passato aveva allenato il settore giovanile e la prima squadra ponentina.

“Dopo aver “resettato” la pessima stagione, da poco conclusa, ci siamo rituffati in quella nuova con l’obiettivo di rafforzare la squadra, per riportarla ai palcoscenici che merita la storia della nostra società – afferma il direttore sportivo, Maurizio Gobbo – Carletti e Repetto portano in dote tanto entusiasmo e competenza calcistica, binomio imprenscindibile per cercare di iniziare un progetto tecnico, si spera vincente”.

“Non sappiamo ancora se giocheremo il girone B (ndr, quello del sabato pomeriggio) oppure quello domenicale – conclude Gobbo – abbiamo iniziato a programmare la nuova stagione, individuando i giocatori che faranno parte della nostra rosa e a breve giro di posta ufficializzeremo i movimenti in entrata ed uscita”.