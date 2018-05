La popstar della fotografia Oliviero Toscani a Genova con una mostra per Costa Crociere

Genova. Il 6 luglio debutterà a Palazzo Ducale una mostra dedicata alla felicità a cura del celebre fotografo italiano Oliviero Toscani, con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova. La mostra è stata organizzata per i 70 anni di Costa Crociere.

Il titolo della mostra è “Oliviero Toscani. Ladro di Felicitಔ, perché si tratta di oltre 100 fotografie “rubate” da Toscani a bordo di Costa Pacifica, nel corso di una crociera di una settimana ai Caraibi partita lo scorso 31 marzo, giorno esatto del compleanno di Costa, la cui storia è iniziata proprio il 31 marzo 1948 con il primo viaggio della nave passeggeri “Anna C”. Il progetto si avvale della collaborazione di Canon Italia come digital imaging partner.

“Si dice che in teatro, al cinema o in televisione, sia più facile far piangere che far ridere. La stessa cosa in fotografia, è più facile fotografare gli orrori, le guerre, le carestie, l’infelicità che la pace, l’amore, la concordia, la felicità! Avere la Felicità come tema da fotografare è un grande privilegio e una grande sfida” ha dichiarato a riguardo Oliviero Toscani.

“Dal 1948, anno della fondazione di Costa, sono cambiate molte cose, ma continuiamo a lavorare sempre con un unico obiettivo: fare felici i nostri ospiti” ha commentato Luca Casaura, Senior Vice President Global & Strategic Marketing di Costa Crociere.

La mostra “Oliviero Toscani. Ladro di Felicitಔ, a ingresso gratuito, rimarrà in esposizione a Palazzo Ducale sino al 14 ottobre. Sarà curata da Flavio Arensi, con un allestimento di Peter Bottazzi unico nel suo genere, che regalerà ai visitatori un’esperienza coinvolgente ed immersiva. Il catalogo della mostra, edito da Mondadori Electa, sarà arricchito da una prefazione di Philippe Daverio.

“Mi auguro che anche questa mostra diventi un momento di incontro e di positività soprattutto per un pubblico giovane” ha dichiarato Ilaria Cavo, assessore alla Cultura e Formazione della Regione Liguria. Elisa Serafini, assessore a Marketing Territoriale, Cultura, Politiche Giovanili del Comune di Genova, aggiunge: “Molti giovani stanno scoprendo la fotografia grazie a canali digitali come Instagram, Flickr e Facebook. Siamo sicuri che questa mostra, aperta al pubblico grazie allo sforzo di Costa Crociere, saprà attirare e stimolare anche un pubblico giovane. Palazzo Ducale rinnova così la sua vocazione di mescolare generi diversi per rendere la cultura accessibile a ogni tipo di pubblico”.