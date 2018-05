La Normac AVB conclude il campionato con una buona prova a Romagnano Sesia

Genova. È stata una bella partita quella disputata sabato 5 maggio a Romagnano Sesia tra la squadra locale e la Normac AVB.

L’ultimo incontro della stagione delle genovesi è stato combattuto, tra due formazioni che hanno onorato così il loro campionato; da un lato le piemontesi, ormai approdate ai playoff per la promozione in B1, e dall’altro le liguri del presidente Carlo Mangiapane che chiudono il torneo in una tranquilla posizione di classifica, l’ottava.

Silvia Bruzzone, Silvia Truffa, Chiara Pesce, Giulia Bilamour, Sara Scurzoni, Margherita Giani, Silvia Bulla, Camilla Origlia, Elisa Botto, Cecila Parodi: queste le giocatrici della Normac AVB che si sono alternate sul rettangolo di gioco durante l’incontro.

La Normac AVB perde il primo set per 25-18, pareggia il conto aggiudicandosi la seconda frazione per 21-25, ma deve cedere alle avversarie nei due set successivi, con i parziali di 25-21 e 25-18, dimostrando comunque una buona tenuta sia fisica sia mentale. Da rimarcare, tra le altre, l’ottima prestazione della centrale Sara Scurzoni, autrice di 16 punti e molto efficace a muro.

Al termine dell’incontro Mangiapane, comunque soddisfatto, ha così commentato: “Da oggi pensiamo al prossimo campionato”.