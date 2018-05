Tanto rammarico per la Locatelli nel campionato di Serie A2 femminile di pallanuoto che a Verona sfiora l’impresa contro la seconda in classifica. Le venete vanno subito avanti 1-0 e allungano nel secondo periodo 4-2. Poi le genovesi trovano una reazione veemente che consente loro di ribaltare tutto nel terzo quarto con Tedesco, Mori (due volte) e Figari che segnano il 5-6 con cui si va all’ultimo break.

Nel quarto periodo Verona torna a macinare gioco e Braga e Borg che rimettono davanti le scaligere, ma Nucifora risponde prontamente e pareggia. Altro botta e risposta poco dopo fra Carotenuto e Mori. Il momento clou arriva, però poi con la doppietta di Braga che trova il gol di Tedesco e nulla più nelle genovesi. Verona vince 10-9 mentre la Locatelli esce sconfitta, ma con tanti applausi.

Non c’è partita invece fra Bologna e Rapallo. Le felsinee travlgono 14-6 le ruentine grazie soprattutto a due primi quarti da applausi e trascinate da una Verducci in splendida forma (5 reti per lei). 4-0 perentorio nel primo periodo che fa comprendere alle genovesi quanto potrà essere difficile la giornata. La gara è chiusa nel secondo quarto grazie alle sei reti che fanno volare le padrone di casa sul 10-1.

Le giovanissime ruentine reagiscono e anche grazie a un massiccio turn over bolognese dovuto al risultato sostanzialmente acquisito, si aggiudicano il parziale 3-4 , magra consolazione, ma comunque un fatto che denota la voglia di non mollare mai. Anche nell’ultimo parziale la gara resta equilibrata con il 14-6 finale che ben rappresenta il divario fra le squadre in campo.