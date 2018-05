Genova. La Goliardica, grazie ad un goal di pregevole fattura, realizzato da Incerti, si aggiudica la gara di andata dei play out, superando il Casarza Ligure.

Chi ben comincia è a metà dell’opera, vero Bollentini?

” Vincere la gara di andata è molto importante, ma non decisivo – dice il mister della Goliardica – abbiamo vinto e convinto, con il rammarico di non aver segnato un paio di reti in più, che ci avrebbero fatto molto comodo tra sette giorni; resto convinto, che se ci esprimeremo sui livelli odierni, le nostre possibilità di salvezza saranno maggiori”.

Le formazioni:

Goliardica: Mosrtti, Libreri, Aprile, Molinari, Di Meo, Filippone, Incerti, Bonadies, Pastorino, Scano, Sattin

Casarza Ligure: Assalino, Meda, Rossi, Traversaro, Pimentel , Lunati, Puleo, Cestari, D’ Amelio, Pozzo, Barbieri