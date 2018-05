La fontana a siepe di piazza De Ferrari torna a zampillare: spesi 85 mila euro

Genova. Per ora solo su uno dei tre lati, quello del palazzo della Regione Liguria, ma dopo oltre sei anni “a secco” tornano a funzionare i getti d’acqua “a siepe” (realizzati nel 2001) attorno alla fontana di piazza De Ferrari. Oggi alle 16e30 la prova zero è andata a buon fine.

Gli interventi sono stati progettati e realizzati su incarico del Comune di Genova da Aster. “A causa di infiltrazioni nei locali tecnici sotto De Ferrari e a un sostanziale malfunzionamento – spiega il direttore della partecipata comunale Mauro Grasso – le fontane erano state chiuse, per evitare che il problema si riproponesse abbiamo provveduto a risistemare il ciclo idraulico, che prevede un riciclo dell’acqua al 100% e lo stato dell’impermeabilizzazione della pavimentazione”.

Con un intervento costato circa 85 mila euro, più di quanto preventivato inizialmente, si è provveduto a rimuovere la pavimentazione in cubetti per realizzare un nuovo massetto armato e per ridurre il fenomeno della fessurazione. In parallelo è stato ricostruito l’impianto di raccolta delle acque in superficie che risulta a oggi perfettamente impermeabile.

“Questi interventi sono solo l’inizio – afferma l’assessore comunale ai Lavori pubblici Paolo Fanghella – abbiamo intenzione di rimettere in funzione le altre due fontane a siepe della piazza, per cui servirà un impegno di circa 150 mila euro complessivi (ancora da stanziare ndr) e poi partiremo a breve con il restauro della fontana di piazza Colombo e nella nostra idea c’è anche una nuova illuminazione di piazza Colombo per riportare alla dignità che meritano queste zone turistiche che sono il biglietto da visita della città”.