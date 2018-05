Genova. I crociati rossoblù di Sampierdarena perdono la terza posizione in classifica nella difficile trasferta di Padova contro una squadra che rincorre sempre i genovesi, non mollando mai durante la partita riuscendo poi così, alla fine, a conquistare la vittoria.

Qualunque appassionato e giocatore di pallanuoto sa benissimo che la piscina di Padova regala sempre grandi sorprese a qualsiasi squadra ospite; lo sapeva benissimo anche mister Campanini che ha voluto infatti, fin da subito, imporre un ritmo alto per mettere in chiaro le cose e gestire così poi in serenità gli ultimi tempi.

La scelta di iniziare subito il primo periodo con un’elevata intensità spiazza i padovani che incassano subito due gol firmati da Andrea Fulcheris che con le sue sassate regala il più 2 ai compagni. I veneti temono la squadra di Sampierdarena e si fanno subito aggressivi accorciando le distanze con Savio. Il primo time-out della gara chiamato dal tecnico rossoblù si rivela efficace con Tamburini che da posizione uno insacca al volo. Anche il tecnico Fasano ottimizza il suo time-out a pochi secondi dal suono della sirena di nuovo con Savio che trova il gol quasi a superiorità numerica conclusa.

Il secondo tempo è caratterizzato dall’assenza di uno dei giocatori ospiti più offensivi, Marco Manzone, che, vittima di un’espulsione definitiva nel primo periodo, è costretto a sedersi in tribuna insieme al pubblico genovese arrivato a Padova per sostenere i rossoblù. La Crocera Stadium continua comunque a mantenere alta intensità concedendo poco agli avversari gestendo bene la difesa, comandata dal portiere Graffigna che mantiene viva la partita, a discapito della fase offensiva che forse, sia per sfortuna che per fatica, non raggiunge l’obiettivo del gol nel secondo tempo.

Pur aprendosi con un bellissimo alzo e tiro di Bavassano, che fa passare la sfera in mezzo a tutte le braccia della difesa padovana, il terzo tempo è un periodo buio per la Crocera Stadium che non riesce ad esprimere al meglio il suo gioco e rimane per tutto il periodo in balia dei padovani, i quali mettono a segno tre reti fondamentali che li riportano in paritita.

Nell’ultimo periodo la Crocera Stadium dimostra grande testa e cuore, rialzandosi subito dal brutto parziale con due gol siglati rispettivamente da capitan Giordano e Tamburini, ma le tattiche offensive rossoblù non vanno per il meglio e consentono i gol ai padovani che escono vittoriosi dalla loro piscina con due reti di scarto, consapevoli di aver fatto il colpo grosso e di averla scampata bella.