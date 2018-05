Genova. La squadra di Sampierdarena sfiora il colpo grosso in quel di Albaro contro uno Sporting Club Quinto che, pur non potendo schierare due dei suoi giocatori fondamentali, si manifesta una squadra compatta e pronta per affrontare al meglio la fase dei playoff.

La presentazione, all’interno del contesto della piscina di Albaro, fa un grande effetto alla squadra ospite che, come un toro alla vista di tutto quel rosso, parte alla carica mettendo subito in saccoccia un bel parziale, rimanendo imbattuta in fase difensiva. Gli autori sono Luca Fulcheris, in superiorità numerica e il mancino Ferrari che a uomini pari insacca con un tiro a rimbalzo sul primo palo di Pellegrini.

Nel secondo periodo la Crocera Stadium sembra essersi un po’ accontenta del bel risultato conseguito, a differenza della compagine biancorossa che sfruttando le espulsioni in fase di ripartenza dei crociati ha la possibilità di rifarsi sorpassando gli ospiti. A rimettere di nuovo in corsa la Crocera Stadium è il “tuttofare” Pietro Congiu che non perde occasione per mostrare tutto il suo cuore e tutte le sue abilità, realizzando un bellissimo gol da posizione tre in superiorità numerica.

La volontà di mister Campanini nel subire il meno possibile in difesa, a discapito della fase offensiva, per poter dare tutto l’ultimo periodo di gioco si rivela una scelta azzeccata. La squadra di Sampierdarena infatti si dimostra molto precisa nella gestione della sfera in attacco, stando attenta alle ripartenze dei biancorossi. Gli attaccanti rossoblù riescono comunque a concludere, ma trovano un Pellegrini sempre vigile ed attento che spegne ogni tentativo di rimonta avversaria. L’unica sbavatura arriva a fine tempo con una controfuga di Baldineti che regala un ulteriore vantaggio ai compagni.

Il preservare un po’ di energia sembra essere stata una buona mossa, infatti la squadra di Sampierdarena conquista il pareggio con il gol di Tamburini e Manzone, entrambi realizzati in superiorità numerica. I biancorossi però non si arrendono e si riportano sul più 2 con la doppietta di Brambilla. La Crocera Stadium non molla e negli ultimi minuti prova di tutto, riesce ad accorciare con Pedrini che con i suoi “fanta tiri” fa esplodere tutta la panchina, ma non basta.