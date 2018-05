Ju jitsu: Lino Team protagonista ai campionati italiani

Genova. Sabato 19 e domenica 20 maggio si sono svolti, presso il PalaEvangelisti di Perugia, lo stage nazionale Fijlkam e i campionati italiani di ju jitsu Fijlkam, unica Federazione legittimata dal Coni allo sviluppo della disciplina in Italia. Il Lino Team non è mancato all’appuntamento.

Allo stage di aggiornamento tecnico l’arbitro Stefano Qualich è stato chiamato, con grande soddisfazione, a tenere una lezione relativa al regolamento arbitrale della disciplina di Ne Waza (lotta a terra). Nel pomeriggio di sabato sono partite le competizioni che assegnano il tricolore nella disciplina del ju jitsu, con la partecipazione di circa trecento atleti provenienti da tutta la penisola.

Nella disciplina del Ne Waza hanno conquistato la medaglia d’oro Luana Lauri, Luca Mantero e Giulio Carlucci, mentre Christian Gartman si è aggiudicato la medaglia d’argento.

La domenica nel Fighting System la gara si rivelava davvero di livello alto, con alcuni episodi sfortunati che però non hanno impedito al team genovese di vincere una medaglia d’oro con Giulio Carlucci e cinque argenti con Luana Lauri, Francesco Linimento, Luca Mantero, Marco Carlucci e Claudia Lagomarsino.

Soddisfazione per un team di agonisti sempre più compatto e di livello in grado di confrontarsi sempre alla pari con tutte le migliori realtà del ju jitsu italiano.

La stagione agonistica volge al termine, ma iniziano gli esami per i passaggi di cintura. Quest’anno i corsi proseguiranno per tutto il mese di giugno dando a tutti i bambini e ragazzi la possibilità di migliorare ed affinare la propria tecnica per tenere il livello sempre in crescita.