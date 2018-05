Isolese, Aurora, Dianese & Golfo e Burlando sono le semifinaliste regionali dei play off di Prima Categoria

Genova. Isolese, Dianese & Golfo ed Aurora, imitano la Burlando, vincendo i rispettivi play off di Prima Categoria.

L’Isolese suda le proverbiali sette camicie, per venire a capo (3-1) dell’ottimo Bogliasco di mister Ragni, che per espressioni di gioco, messo in mostra durante il campionato, avrebbe meritato maggior sorte.

I valligiani passano in vantaggio (al 30°) con Seminara, ma vengono raggiunti (al 50°, su rigore) da D’Elia.

La gioia del pareggio dura solo cinque minuti, in quanto l’Isolese si riporta in vantaggio con un colpo di testa di Rossetti, che finalizza il cross di Leto.

Il Bogliaco sfiora il pareggio con Crosetti, la cui conclusione è parata da Alesso, ma all’80° ci pensa Amirante a chiudere, definitivamente, i giochi.La Dianese & Golfo supera (3-1) la San Stevese. Le reti vincenti della compagine di mister Sardo portano le firme di Arrigo, Calandrino e Numeroso, mentre il goal della San Stevese è di Cutellè.L’Aurora pareggia (2-2) con la Tarros, dopo i tempi supplementari ed in virtù del miglior piazzamento, al termine della regular season, si aggiudica i play off del girone D.