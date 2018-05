Interpretano i consigli di un santone e tentano il colpo: in manette i rapinatori che hanno terrorizzato Quezzi

Genova. Si rivolgevano da tempo a un santone sudamericano, attivo nel ponente genovese, per “problemi di cuore” o per avere indicazioni su qualche strano sogno che avevano fatto, e quando costui gli ha detto che “sognare che i capelli prendono fuoco significava denaro” loro hanno pensato: “Sì, è oggi il giorno di effettuare una nuova rapina”.

Ma il santone si sbagliava. Eccome. Perché proprio la rapina di mercoledì scorso ha valso l’arresto, da parte della squadra mobile della polizia di Genova, per due rapinatori, un romano di 35 anni (G.P) e un bergamasco di 31 (N.P), accusati di aver messo a segno tre colpi nella zona di Quezzi tra il marzo scorso e pochi giorni fa. Due volte al Doro di via Pinetti, una al Carrefour di via Fereggiano. In quel caso la cassiera, una donna di circa 60 anni, si era rifiutata di consegnare il denaro, nonostante i malviventi fossero armati, e li aveva fatti scappare. La pistola, è poi emerso, era una scacciacani ma senza tappo rosso e in tutto e per tutto simile alle Beretta in dotazione alle forze dell’ordine.

I due uomini, con qualche precedente di piccolo conto, rubavano per pagarsi la droga, cocaina per lo più, e per saldare i debiti con il già citato santone che, comunque, non era al corrente della loro attività illecita.

Le indagini, eseguite dalla squadra mobile e in particolare dalla sezione criminalità diffusa, sono state coordinate dalla procura con il pubblico ministero Fabrizio Givri. “Hanno preso le mosse dal fatto che i due malviventi – spiega Marco Calì, a capo della mobile – giravano con una moto da strada piuttosto riconoscibile. Un modello simile è stato scorto dai nostri falchi in un vicolo, nel quartiere dove erano avvenute le rapine e abbiamo appurato che la targa era relativa a un caso di appropriazione indebita”.

Il cerchio si è quindi stretto intorno ai due rapinatori, che sono risultati senza fissa dimora ma che avevano ricavato il loro “covo” in un appartamento in un complesso di caseggiati vicino a via Della Mimosa, sempre a Quezzi. Un’intercettazione telefonica ha permesso di capire quando avrebbero colpito ancora.

Ed ecco che mercoledì scorso il 31enne bergamasco, che per la prima volta agiva da solo (il romano era a casa con un piede fratturato) è tornato al market Doro di via Pinetti dove, nel marzo scorso, la banda aveva ricavato un bottino da 4000 euro. Questa volta, ad attenderlo, c’erano i “falchi” della Mobile.

Nei pressi dell’abitazione a Quezzi, a seguito della perquisizione, poi il rinvenimento della motocicletta, dei caschi e di diversi altri oggetti utilizzati per commettere i delitti. A seguito del fermo il gip Nadia Magrini, su richiesta del pm coordinatore delle indagini, ha convalidato e disposto la misura cautelare in carcere per entrambi gli arrestati.