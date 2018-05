Insulti razziali, Terrile (Pd) attacca Bucci: “Condannare affermazioni antisemite è dovere di civiltà”

Genova. “Un Sindaco non fa solo amministrazione, ma rappresenta la città, i suoi valori, i suoi ideali. Condannare affermazioni antisemite non è un atto politico, ma un dovere di civiltà. Che oggi è mancato”. Il consigliere comunale del Pd Alessandro Terrile critica sulla sua pagina facebook la scelta del sindaco di Genova Marco Bucci di non condannare in modo deciso le frasi antisemite scritte sul suo profilo Facebook dal responsabile di Lealtà Azione Genova. Per Terrile non è possibile che il sindaco, come ha risposto ai giornalisti, non sappia chi è Giacomo Traverso né cosa sia Lealtà Azione:

“Strano – scrive l’ex segretario provinciale del Pd – perché il 10 febbraio scorso Lealtà e Azione ha partecipato alla deposizione di una corona di fiori nel porticciolo di Nervi con il Presidente del Municipio Levante Francesco Carleo, di Fratelli d’Italia. E sulla passeggiata di Nervi il 14 aprile Lealtà e Azione ha organizzato un concerto nazi-rock cui hanno partecipato oltre 200 teste rasate provenienti dalla Liguria e dal nord Italia”.

Per Terrile “Bucci fa finta di non saperne nulla. E, ancora peggio, si rifiuta di condannare affermazioni deliranti intrise di odio razziale”.