Ingoia 25 dosi di crack e aggredisce i poliziotti: arrestato

Genova. Alla vista dei poliziotti delle volanti ha ingoiato la droga scagliandosi poi contro gli agenti e spingendoli uno contro un muro.

E’ successo sabato pomeriggio in vico San Cristoforo, nella zona di via Pré.

Protagonista un cittadino del Gabon di 25 anni, pregiudicato per reati specifici.

Il venticinquenne è stato a sua volta condotto in ospedale, dove è stata accertata la presenza di corpi estranei nell’addome. Nei successivi giorni di ricovero, ha espulso un totale di 25 dosi di crack, poste sotto sequestro. Il pusher è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.