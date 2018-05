Incubo su un Thello Genova – Milano, due ore fermi in galleria nel buio totale

Genova. Due ore fermi sui binari, in una galleria, nel buio più totale. E’ la brutta avventura capitata oggi ai passeggeri di un treno della compagnia Thello partito da Genova Principe alle 11e23 e diretto a Milano Centrale.

Il treno è arrivano nel capoluogo lombardo soltanto intorno alle 15e30 (quindi dopo oltre 4 ore di viaggio) dopo un guasto occorso – hanno spiegato a bordo – al locomotore. Un corto circuito.

L’avaria è avvenuta poco prima di Ronco Scrivia. Chi si trovava sulle carrozze ha accusato un forte odore di bruciato. Molti passeggeri, tra cui bambini, anziani, turisti stranieri, sono andati nel panico e qualcuno ha iniziato a urlare.

Dopo circa due ore il treno è ripartito e tra chi era a bordo non pochi si sono chiesti come mai non ci fosse un generatore di emergenza che permettesse almeno di tenere le luci accese.