Incendio alla roulotte di una gattara a Pegli: denunciati tre adolescenti

Genova. Si era capito da subito che si trattava di un incendio doloso, e così era stato. Il rogo che ha distrutto la roulotte dove viveva una senza dimora, a Pegli, in via Ronchi, ha un autore. Anzi tre.

Individuati e denunciati, alla fine di un’articolata indagine dei carabinieri, tre giovani genovesi, un maggiorenne e due minorenni. Tutti incensurati.

La roulotte, in uso a una signora conosciuta come gattara nel quartiere, si trovava in area demaniale.

I tre bulletti sono stati deferiti per danneggiamento a seguito di incendio in concorso. La noia alla base del loro folle gesto?