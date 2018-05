Ilva, il ministro Calenda convoca i sindacati al Mise. Manganaro: “Andremo per ribadire nostre condizioni”

Genova. Vertice romano al Mise domani mattina sulla vertenza Ilva. La convocazione è arrivata poco fa alle sole rappresentanze sindacali e, come si legge nella nota di convocazione, “sarà presieduto dal ministro Carlo Calenda”. Niente Mittal, almeno in via formale, ma forse solo un confronto con i sindacati a cui il ministro chiederà di riprendere la trattativa.

Il ministro dello Sviluppo economico che di fatto non partecipa da mesi ai tanti tavoli che si sono tenuti sull’acquisizione del gruppo da parte della cordata Am Investco che fino ad oggi si sono rivelati fallimentari, ha commentato due giorni fa dopo il via libera dell’Ue la necessità di riprendere la trattativa.

O almeno questa è l’interpretazione che dà della convocazione a preavviso zero il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro: “Andiamo a questa convocazione che non sembra essere una ripresa della trattativa – commenta Manganaro – ma ci andiamo per ribadire la nostra posizione e cioè la continuità occupazionale, di reddito e di diritti e il rispetto dell’accordo di programma di Genova. Queste sono le nostre condizioni e se il ministro pensa di riversare su di noi l’eventuale mancato accordo si sbaglia. E’ il Governo che ha fatto un accordo segreto con Mittal e che ora vuole proporre pacchetti preconfezionati”.