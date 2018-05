Ilva, la risposta di Ceraudo (M5s): “Occasione persa. Fiom spieghi perché ha bloccato commissione”

Genova. Dopo il confronto vis à vis Fabio Ceraudo, “consigliere operaio” del Movimento 5 Stelle torna sui fatti di questa mattina, quando i lavori della commissione consigliare convocata su accordo programma Ilva, sono stati interrotti per la “occupazione” della sala da parte degli operai.

“Come MoVimento 5 Stelle abbiamo portato in Consiglio Comunale una mozione per impegnare il Sindaco Bucci e la giunta a rispettare l’accordo di programma firmato nel 2005 da cinque ministeri, Regione e parti sociali e che tutela il reddito e l’occupazione, attraverso la riconversione dell’industria pesante in industria compatibile con il territorio – si legge nella nota stampa diffusa dal consigliere – il tavolo di discussione, però, non ha potuto nemmeno iniziare poichè i membri della FIOM hanno occupato l’Aula Rossa di Tursi di fatto obbligando la Presidente Marta Brusoni ad annullare la commissione”.

Da tempo il gruppo consigliare dei pentastellati sta facendo pressing alla giunta per confermare ufficialmente l’accordo siglato da 5 ministeri nel 2005, che riguarda la ricorversione delle aree ex Ilva, e che impatterebbe su tutto il quartiere di Cornigliano, in questi mesi divenuto potenziale “destinatario” dello spostamento dei depositi petrolchimici di Multedo, proprio nelle aree Ex-Ilva.

“La Commissione di questa mattina era proprio un passo in questa direzione e riteniamo incomprensibile il comportamento tenuto dagli esponenti della FIOM che, occupando l’Aula Rossa, hanno preferito evidentemente strumentalizzare la situazione per mandare un messaggio politico, mettendo in secondo piano le esigenze dei cittadini e dei lavoratori di Cornigliano e calpestando di fatto il normale iter democratico delle Istituzioni. E’ stata un’occasione di dialogo persa. A questo punto – conclude Ceraudo – dato che sia noi come MoVimento 5 Stelle che i cittadini di Cornigliano e anche la FIOM vogliamo la stessa cosa, ovvero che venga garantito il rispetto dell’accordo di programma, chiediamo ai responsabili del sindacato quale vantaggio ci sia stato questa mattina nel bloccare la discussione democratica e quale fosse il loro vero obiettivo.