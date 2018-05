Ilva, Fim e Uilm: “Mobilitazione di tutto il gruppo per accelerare ripresa negoziato”

Genova. Una “mobilitazione generale di tutto il gruppo Ilva per accelerare la ripresa del negoziato, anche a seguito del fatto che l’antitrust ha dato l’ok a Mittal”. Lo hanno proposto questa mattina i segretari genovesi di Fim e Uilm Alessandro Vella e Antonio Apa ai lavoratori in assemblea all’Ilva di Cornigliano.

L’assemblea è stata convocata dalle due sigle sindacali dopo quella indetta dall’Rsu a maggioranza Fiom che aveva scatenato polemiche da parte di Fim e Uilm: “Abbiamo invitato la rsu Fiom a indire un’assemblea unitaria per ricomporre il processo unitario che si era interrotto a seguito della scelta unilaterale della Fiom stessa di convocare una riunione senza consultare le altre RSU – dicono in una nota congiunta Fim e Uilm – purtroppo questo non è stato possibile e ce ne rammarichiamo.

Dopo l’auspicio fatto ieri dal ministro Calenda a riprendere la trattativa, i due sindacati precisano che “al tavolo delle trattative, se non ci sarà un ritorno positivo sugli aspetti salariali, normativi e occupazionali, noi non firmeremo nessun accordo. È chiaro che la ripresa del negoziato avverrà se Mittal rinuncerà alle pretese sugli aspetti salariali e occupazionali”.