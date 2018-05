Hockey prato: buona prova per il Cus Genova contro l’Atletico Superba

Genova. Il Cus Genova Hockey, nella mattinata di domenica 13 maggio, passa per 5-2 contro l’Atletico Superba, vincendo una partita che ha nascosto per i cussini più di qualche insidia.

L’allenatore Ferrero approfitta delle poche pressioni dovute alla non validità per la classifica del match per far giocare i giovani e chi ha avuto meno spazio, schierando un nuovo tridente d’attacco con Bozzo, Bighelli e Grosso, arretrando Tollini in mezzo ai tre mediani dando spazio inoltre per Torre e Mancini tra i pali.

Le tante assenze si fanno sentire, ma i cussini trovano ugualmente alcune buone geometrie, pur non trovando mai la via della rete anche tirando diverse volte in porta. Nel secondo tempo vengono operati alcuni cambi e con la complicità di un Atletico stanco i biancorossi vanno in vantaggio con Tollini, avanzato nuovamente per la seconda frazione di gioco.

Pochi minuti dopo arriva il raddoppio con Ragucci che devia in porta un cross di Ghersi arrivato al termine di una grande azione personale. In seguito giunge il 3-0, nuovamente con Tollini, ma è da qui che il Cus stacca la spina e subisce una brutta rete per una dormita difensiva in seguito ad una buona parata di Mancini. Nel finale Tollini realizza altre due reti, intervallate dal gol di Carrera, che fissano il tabellino dei marcatori sul 5-2.

Nell’altra partita del girone, pareggio 4 a 4 tra Genova Hockey 1980 e HC Liguria. Per i padroni di casa doppietta di Franza e singole marcature di Sabbarese e Albani.

La classifica (tra parentesi le partite valevoli giocate): Cus Genova 16 (6), HC Liguria 8 (6), HC Genova 6 (5), Genova Hockey 1980 1 (5). Atletico Superba e Cus Pisa riserve fuori classifica.

Domenica 20 maggio si giocherà una sola partita, alle ore 11: Liguria contro Atletico Superba.