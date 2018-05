Hip Hop, Claver Gold e Lord Madness in concerto. Genova “brucia ancora”

Genova. Sabato 19 maggio un nuovo grande concerto infiammerà Genova: Claver Gold, Lord Madness, Shame e Adra dal vivo al Crazy Bull di Sampierdarena.

L’Hip Hop d’autore torna in scena a Genova grazie alle due associazioni Subway Connection e Blazup Studio, che quest’anno hanno regalato alla città il primo festival Hip Hop in Gennaio e che nei mesi precedenti e successivi al festival hanno portato grandi esponenti del Rap underground e della new school nel capoluogo ligure (Egreen,DANNO, Suarez,ViruxeKappao,Casa degli Specchi, Pepito Rella).

Questa primavera, le due organizzazioni culturali propongono alla città un Live imperdibile e di grande spessore portando le punte di diamante del conscious rap italiano: ritorna Claver Gold, il ragazzo di provincia che con il suo ultimo album dimostra che si può fare Rap ad un livello altissimo andando controcorrente e allontanandosi dalla tendenza di fare musica frivola e povera di contenuti, costruendo testi riflessivi e profondi ricchi di citazioni colte, il tutto arricchito da melodie che si rifanno all’ hip hop più classico.

Dopo essere stato ospite del Genova Hip Hop Festival lo scorso Gennaio, ci sarà quindi il ritorno del Samurai del rap italiano pronto a calcare il palco all’ombra della lanterna, raccontando attraverso le sue liriche le sue esperienze di vita sentimentale e relazionale, i drammi e le storie di strada coperte da veli di metafora, regalando ai suoi fan un “Dies Irae” spettacolare, presenterà per intero l’album Requiem.

Un album che ha raccolto grande consenso tra i suoi fan durante il tour ed elogi dalla stampa nazionale e dalla critica, riportando all’attenzione dei media un rap colto che affronta tematiche importanti e attuali.

Con lui sul palco ci sarà un altro grande nome dell’underground italiano, Lord Madness, storico Mc’s della scena Rap romana, che calca palchi sin da giovanissimo, ottenendo il rispetto e il riconoscimento locale e nazionale, facilmente riconoscibile per i suoi trick linguistici e psicologici; firma perle della discografia underground nostrana, come l’album “Suicidio” uscito per (Trumen records/SELF) suo primo disco ufficiale, che ottiene ottimi consensi tra gli addetti ai lavori.

Uno stile il suo, che fa del fast rappin’ e dell’off beat , un mc’s di talento il tutto condito e accompagnato da liriche intricate e cervellotiche, veri e propri viaggi che ci catapultano nel suo labirinto personale.

A scaldare il pubblico, prima troveremo Shame, giovanissimo mc piemontese capace di infiammare il pubblico con il suo freestyle devastante. Shame si avvicina alla musica a soli 5 anni, suonando il pianoforte. Nel 2017 pubblica “Empatia” il suo primo album, questo mc ha stabilito il Guinness World Record per il maggior numero di ore consecutive di Freestyle (25 Ore) con il suo fedele Dj Calimistik. Ha viaggiato per tutt’Italia fra Live e Freestyle Battle vincendone numerose, fra cui ricordiamo: Mtv Spit Tour (2015), Black City Night (2015/2016) 4 Volte, Alley Oop! (2016), Ya Know The Name – Finalissima (2017), Tecniche Perfette Piemonte (2017), Genova Hip Hop Festival (2018)

E ancora un po’ di musica con il giovanissimo orgoglio nostrano Adra, leva 97 nato a Genova, promessa della scena cittadina, che ha fatto la scelta di andare controtendenza e tornare all’old school piuttosto che seguire il filone Trap. Un ragazzo da tenere d’occhio con doti speciali che lo rendono tra i rapper piu giovani e promettenti della scena genovese.

“Questo live viene organizzato per continuare la proposta di eventi musicali hip hop a Genova – scrivono gli organizzatori – in modo che torni ad essere uno dei centri musicali più importanti del nord Italia”.