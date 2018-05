Genova. Il Baiardo vince il campionato di Promozione, mettendo in fila compagini quotate come, Athletic Club, GolfoParadiso e Rivasamba.

I draghetti hanno deciso di festeggiare a casa loro, all’ interno della struttura del campo di via Mogadiscio: “E’ giusto così, tutti insieme, dirigenti, giocatori e tifosi – esordisce Guido Poggi – tutti quelli che hanno gioito per il ritorno in Eccellenza, l’ habitat del Baiardo”.

“Abbiamo conquistato 64 punti, di cui 40 tra le mura amiche; grazie alle 56 reti realizzate siamo il miglior attacco del torneo e nelle ultime sette gare disputate, abbiamo messo in cascina 19 punti, sui 21 a disposizione, numeri che la dicono lunga sulla validità del nostro successo finale”.

“E’ stato un campionato difficile, livellato verso l’alto – continua Poggi – siamo stati bravi, maturi ed esperti a gestire ogni situazione, abbiamo sempre cercato di arrivare al risultato tramite il gioco, senza snaturare la nostra identità tattica e questo ci ha premiato”.

“La gara non disputata con il GolfoParadiso, per presunta impraticabilità del campo – conclude Poggi – ha trasmesso una carica positiva , che ci ha dato ulteriori motivazioni verso la volata finale e le vittorie nel recupero con i tigullini e con il Rivasamba sono state determinanti”.

Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza, che si vincono i campionati… e Guido Poggi (al terzo torneo vinto, dopo l’incetta di titoli regionali, a livello giovanile) lo sa bene…