Guida in stato di ebbrezza e finge di aver smarrito la patente

Genova. Ha finto di aver smarrito la patente, peggiorando la sua già precaria posizione di fronte alle forze dell’ordine: protagonista un genovese di 44 anni, nato in Perù, ma residente in Spagna, denunciato dai carabinieri.

Ieri notte è stato fermato in piazza Manin da un equipaggio del nucleo radiomobile, mentre era al volante di un veicolo per un controllo di routine, ma il test alcolemico ha rivelato che in realtà non avrebbe dovuto essere al volante: tasso pari a 1,12 g/l.

Da ulteriori accertamenti emergeva che nella denuncia di smarrimento della patente, aveva dichiarato il falso: di essere abitare a Genova in via G.B. D’Albertis, con l’obiettivo di ottenere il duplicato della patente di guida, già ritirata.