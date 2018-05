Gran Trail Rensen: Franco Colle trionfa staccando tutti

Arenzano ha vissuto lo scorso fine settimana l’appuntamento con il Gran Trail Rensen, appuntamento imperdibile per gli amanti della corsa su sentieri e fuoristrada. Tre le distanze con la gara “regina” da 45 km, l’intermedia da 23km e la versione breve da 12 km.

Nel percorso più lungo sono stati oltre 70 i partenti, ma solo uno il vincitore, anzi l trionfatore perché Franco Colle dell’Hoka One One ha davvero fatto registrare un tempo importante: 5h16’10”. Una prestazione di altissimo profilo anche perché i due alle sue “calcagna” ovvero il genovese Paolo Piano della Delta Spedizioni ed Alberto Ghisellini dei Trail Runners Finale, sono arrivati quasi appaiati, accusando un ritardo dal campione rispettivamente di 16’18” e 17’51”.

Gran gara anche per Simona Gambaro che chiude settima assoluta in 6h21’40” ed è campionessa femminile davanti a Giuditta Turini che resta dietro di poco meno di sei minuti. Alle sue spalle la bergeggina Virginia Oliveri, terza con la divisa del BergTeam e fresca della vittoria nella Milano – Sanremo di pochi giorni fa.

Nella 23 km invece i primi tre sono ben distanziati fra loro con la vittoria chiara di Gabriele Pace in 2h10’25” per il Team Salomon, davanti ad Alberto Canessa della Sisport che paga 5’57” di ritardo e a Luca Zenoni che è terzo in 2h24’56”. Tra le donne vince Cinzia Bertasa che è 16^ assoluta in 2h45’12”. Per lei una corsa quasi in solitaria davanti a Giulia Alberti (oltre 10’ il suo gap) e a Silvia Venzano che è terza in 2h 57’21”.

Nettamente minori i distacchi nella mini-trail da 12 km con Mattia Grosso dell’Atletica Alessandria che vince in 1h10’09” davanti al lombardo Andrea Squicciarini dell’Escape Team Vigevano, che accusa 53” di distacco. Più dietro Enrico Lanfranconi della Delta Spedizioni che chiud in 1h13’51”.

Nono posto assoluto per la vincitrice femminile Patrizia Mutti che chiude in 1h25’26”, tempo che basta ampiamente all’atleta per imporsi su Irene Galli che è seconda col tempo di 1h30’ netti. Terza Michela Sturla che resta poco dietro il secondo posto in 1h32’44”.