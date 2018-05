Governo, Bucci: “A me interessa che sia in grado di aiutare Genova, se avremo un ministro meglio”

Genova. “A me interessa che ci sia un governo in grado di aiutare la città e se dentro ci saranno esponenti liguri, o magari genovesi, sono convinto che riusciranno a farlo”.

Così il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della presentazione della mostra di Costa Crociere, risponde a una domanda sulla possibilità di un nuovo governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle.

“Per me, come sindaco, è fondamentale che il nuovo governo recepisca le esigenze della città di Genova – spiega Bucci – e ne abbiamo tante. Noi abbiamo almeno quattro dossier fermi a Roma, il primo è quello della metropolitana di superficie, con la richiesta di 900 milioni, abbiamo il discorso della diga, la gronda e l’infrastruttura autostradale sui due lati del Polcevera. Queste cose io mi aspetto che siano realizzate il più in fretta possibile, e per fare questo c’è bisogno del governo”.