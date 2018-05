I giornalisti chiedono se Gambino era autorizzato o meno e il sindaco si infuria: “Non rispondo, se insistete me ne vado”

Genova. Si arrabbia il sindaco di Genova Marco Bucci quando al termine del consiglio comunale sale per parlare con i giornalisti della seduta appena conclusa di cui è piuttosto soddisfatto. Ma si sa i giornalisti, almeno ogni tanto, tendono a fare domande.

La prima domanda infatti riguarda un tema che il sindaco non ha mai voluto affrontare nel discorso di risposta all’articolo 55 sulla commemorazione dei caduti di Salò e cioè se il consigliere Gambino sia stato autorizzato o meno.

Domanda legittima a cui però Bucci non risponde e anzi si infuria: “Io non parlo di questo – dice il sindaco irritato – io parlo della città e lavoro per la città”.

E a chi insiste dicendo che Gambino dice di essere stato autorizzato replica stizzito: “Se insistete me ne vado, sarà il nuovo regolamento a stabilire come usare la fascia tricolore”