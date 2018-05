Giardini Viale Bernabò Brea, entro il 2018 in arrivo telecamere di sicurezza

Genova. Schiamazzi notturni, atti vandalici, sporco e “brutte frequentazioni”: così troppo spesso finisco i giardini pubblici di Viale Bernabò Brea, nel cuore del Municipio VIII Medio Levante.

Una situazione che per i residente sta diventando sempre più insopportabile: secondo il consigliere Bertorello di Lega Nord, che ha portato l’istanza in Consiglio comunale sotto forma di richiesta a risposta immediata “I giochi per bambini sono stati vandalizzati e, anche se da verificare, in molti parlano di giro di spaccio”.

“Stiamo partecipando ad un bando nazionale per forniture di telecamere di sicurezza – ha assicurato l’assessore Stefano Garassino – e in caso di vittoria avremo a disposizione nuovi strumenti di sorveglianza. In caso contrario, però, continueremo a lavorare in questo senso: stiamo ricevendo decine di richieste raccolte dai municipi e continueremo a trovare risorse per rispondere”.

Per quanto riguarda Viale Bernabò Brea gli occhi elettronici potrebbero arrivare entro l’anno, coprendo tutta la zona dei giardini e del parco pubblico