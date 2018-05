Aveva già un divieto di dimora a Genova, pusher di 24 anni arrestato nei vicoli

Genova. Solita zona, tra piazza Lavagna e la Maddalena, in vico del Pepe. Nuovo arresto per spaccio. Un cittadino del Gabon di 24 anni è stato sopreso dalla polizia, ieri sera, mentre si aggirava per i vicoli con fare sospetto.

Gli agenti lo hanno controllato: il giovane ha tentato di fuggire ma senza riuscirci. Aveva con sé 10 dosi di cocaina. Poco più di 5 grammi. Oltre a 240 euro in contanti.

Il 24enne, con svariati precedenti specifici e già con a suo carico un divieto di dimora nel comune di Genova, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.