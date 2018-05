Gentiloni, Berlusconi e Minniti a Genova tra domani e domenica: ma il leader di Forza Italia ancora in forse

Genova. Gentiloni, Berlusconi e Minniti. Genova aspetta un fine settimana pienissimo di appuntamenti politici anche se non tutti sono stati confermati. Certo il presidente del consiglio, che a Genova non è venuto nell’anno e mezzo del suo mandato, arriva sotto la Lanterna ben oltre la scadenza ‘naturale’ del suo incarico così come il ministro dell’interno Minniti (che a Genova era venuto ancora a dicembre) che comunque in assenza anche dell’ipotesi di un nuovo governo sembra ancora piuttosto ben saldo sulla poltrona del Viminale .

Si comincia domani con l’arrivo del premier Paolo Gentiloni. L’arrivo del presidente del consiglio a Genova è previsto poco dopo le 17. Se in un primo tempo sembrava che il presidente facesse una rapida visita all’Istitituto Italiano di tecnologia a Morego nelle ultime ore la visita è stata annullata. Confermato solo l’appuntamento a palazzo Ducale dove a partire dalle 18 sarà intervistato dal direttore di Limes Lucio Caracciolo per parlare degli del ruolo e delle sfide per l’Italia nell’attuale contingenza internazionale.

Sabato a meno di nuovi forfait dovrebbe arrivare in mattinata a Euroflora Silvio Berlusconi. Dopo lo show di Salvini di ieri e la chiusura a Di Maio il cavaliere sembra intenzionato a mettere il sigillo sul centro destra unito. L’arrivo è previsto in mattinata ma la conferma arriverà solo domani sera. Berlusconi non viene a Genova da tempo: l’ulitma volta fu nel maggio del 2015 a sigillare la campagna per le regionali di Giovanni Toti con un comizio al teatro della Gioventù. In quell’occasione l’ex premier inciampò sul palco per rialzasi subito dopo.

Domenica alle 18 sarà invece a genova il ministro dell’Interno Marco Minniti per un incontro – sempre nell’ambito del festival di Limes che si svolge a palazzo Ducale – sulle migrazioni. Al momento comunque nemmeno la visita del ministro Minniti – che era stato a Genova a dicembre per una lezione all’Istituto ligure sulla Resistenza – è stata confermata.

E tra meno di due settimane, precisamente il 15 maggio sarà la prima carica dello Stato, il presidente Sergio Mattarella a venire in visita a Genova per festeggiare il compleanno dell’ospedale pediatrico Gaslini e visitare l’Iit.